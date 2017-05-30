ВАСУ переніс розгляд позову Артеменка щодо припинення його українського громадянства

Засідання не відбулося, оскільки один із членів суддівської колегії перебуває на лікарняному.

Вищий адмінсуд не став розглядати позов Артеменка до президента, тому що один із суддів захворів Андрій Артеменко / Facebook

Вищий адміністративний суд України () переніс розгляд позову колишнього народного депутата Андрія Артеменка до президента Петра Порошенка щодо визнання незаконним та скасування президентського указу про припинення українського громадянства екс-депутата.

Згідно з інформацією ВАСУ, судове засідання, заплановане на вівторок, сьогодні не відбудеться, оскільки один із членів суддівської колегії перебуває на лікарняному.

Нова дата судового засідання поки не повідомляється.

18 травня ВАСУ відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада затвердила проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка. Відповідне рішення підтримали 244 парламентарі.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Андрія Артеменка громадянства України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера повідомив, що позбавлений українського громадянства Андрій Артеменко може ходити на роботу в Раду, поки парламент не припинить його повноважень.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.