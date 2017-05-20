В зоні АТО поранені семеро солдатів ЗСУ

Ніхто з українських військовослужбовців не загинув.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, але сім військовослужбовців отримали поранення і травми", - сказав Лисенко.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" 55 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого четверо військовослужбовців отримали поранення.
12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".Інтерфакс-Україна