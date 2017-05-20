В зоні АТО поранені семеро солдатів ЗСУ

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Ніхто з українських військовослужбовців не загинув.

Семеро українських солдатів отримали поранення в Донбасі Прес-центр АТО/Facebook

Семеро українськихв зоні АТО в Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, але сім військовослужбовців отримали поранення і травми", - сказав Лисенко.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" 55 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого четверо військовослужбовців отримали поранення.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".