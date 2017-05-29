В Умані затримали на хабарі декана місцевого університету

В Умані декан намагався отримати хабар

Правоохоронці затримали декана одного з факультетів Уманського національного університету садівництва на отриманні частини хабара в розмірі дві тисячі гривень.



За даними Черкаської прокуратури, викладач вимагав гроші від студента за "сприяння" під час сесії. Гроші виявили як доказ.



Затриманому інкримінують статтю хабарництво, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.



