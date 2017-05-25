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В "Укрзалізниці" не планували припиняти залізничне сполучення з РФ

25 травня в 10:15

Однак в "Укрзалізниці" відзначають, що вони не можуть відповідати з приводу планів держави в цьому напрямку.

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" поки що не збирається припиняти залізничне сполучення з Росією
prozoro.info
На даний момент в "Укрзалізниці" не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продаватися, повідомили DT.UA у прес-службі "Укрзалізниці".

Проте прес-служба зазначає, що вони не можуть відповідати з приводу планів держави в цьому напрямку.

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Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України писало, що з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.

16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В результаті під санкції підпав ряд російських авіакомпаній.

Також український уряд 25 вересня 2015 року прийняв рішення про заборону польотів ряду російських авіакомпаній в нашу країну.

29 вересня 2015 року РФ повідомила українським авіакомпаніям про заборону використовувати свій повітряний простір.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія Укрзалізниця
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