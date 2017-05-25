В "Укрзалізниці" не планували припиняти залізничне сполучення з РФ

Однак в "Укрзалізниці" відзначають, що вони не можуть відповідати з приводу планів держави в цьому напрямку.
Проте прес-служба зазначає, що вони не можуть відповідати з приводу планів держави в цьому напрямку.з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.
16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В результаті під санкції підпав ряд російських авіакомпаній.
Також український уряд 25 вересня 2015 року прийняв рішення про заборону польотів ряду російських авіакомпаній в нашу країну.
29 вересня 2015 року РФ повідомила українським авіакомпаніям про заборону використовувати свій повітряний простір.DT.UA