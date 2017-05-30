В "Укроборонпромі" розповіли про можливість отримання права на участь у тендерах НАТО

Україна стала першою країною серед східноєвропейських партнерів Альянсу, якій запропонували таку можливість.

"Укроборонпром" збирається продавати свою продукцію країнам НАТО Василь Артюшенко, DT.UA

Агентствоза підтримки та постачання (АНПП) виступило з пропозицією включити підприємства ВПК України до списку виробників продукції оборонного призначення.

Як повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", таким чином концерн може отримати право на участь у тендерах на поставку товарів і послуг в інтересах країн-членів і партнерів НАТО в рамках програми "Несистемні брокерські послуги").

У місії України при НАТО зазначили, що Україна стала першою країною серед східноєвропейських партнерів НАТО, якій запропонували таку можливість, що є свідченням визнання в НАТО можливостей української оборонної промисловості та поглиблення довіри до неї. Зазначається, що підготовка відповідних документів до договірно-правової бази для регулювання співробітництва України з АНПП вже почалася.

В "Укроборонпромі" також нагадали, що його підприємства активно переходять на міжнародні стандарти – 70% з них вже сертифіковані по ISO 9001; вводиться система управління та гарантування якості AQAP 2000.

40 підприємств "Укроборонпрому" отримали доступ до Головного каталогу НАТО з логістики, що дозволило їм вийти на міжнародний ринок озброєння та реалізовувати програму імпортозаміщення.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс продовжить надавати практичну і політичну підтримку Україні.