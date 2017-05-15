В Україні знову похолодає

Нестійку погоду західних, північних областей України та Приазов'я визначатимуть атмосферні фронти. У середу в Україні похолодає приблизно на 5°.

У середу в Україні похолодає приблизно на 5° Василь Артюшенко, DT.UA

У вівторок, 16 травня, в Приазов'ї, у західних, північних областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів, повідомляє

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 13°; вдень 16-21°.

У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза; температура вночі 6-8°, вдень 19-21°.

У середу, 17 травня – без опадів, лише вночі та вранці на Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, на півночі Лівобережжя на ґрунті місцями заморозки 0-3°, на Закарпатті та у південній частині 8-13° тепла; вдень 14-19°, на крайньому півдні та Закарпатті 20-24°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.