В Україні введуть кримінальну відповідальність за доведення до самогубства через інтернет

Україна входить до десятки країн з найвищим рівнем самогубств, але за доведення до самогубства майже не саджають.

Адміністраторів Синіх китів садитимуть в Тихий будинок на три роки ptzgovorit.ru

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства). Проект №4088 за основу підтримали 229 народних депутатів.

Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за будь-яке сприяння особі у вчиненні нею самогубства чи спроби самогубства.

Проектом пропонується викласти частину першу статті 120 "Доведення до самогубства" Кримінального кодексу України у новій редакції, встановивши кримінальну відповідальність за "доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за даними ВООЗ на 2012 рік в Україні було вчинено близько 10 тисяч актів суїциду. Україна входить в десятку країн з найвищим рівнем самогубств. Як свідчать наукові джерела, співвідношення самогубств і доведення до самогубства становить близько один до двадцяти. Разом з тим, з 2010 року по 2015 рік в Україні винесено лише чотири вироки за доведення до самогубства, тобто менше одного вироку на рік.

Детальніше про групи смерті в соцмережах читайте в матеріалі Олега Покальчука "Біле братство синього кита" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".