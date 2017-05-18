В Україні вшанують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Заходи пройдуть і в окупованому Криму.

В Україні вшанують пам'ять репресованих кримських татар

В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У зв'язку з цим в Україні як на материковій частині, так і в окупованому відбудеться низка заходів.

У Сімферополі 18 травня о 9 годині відбудеться покладання квітів до меморіальних пам'ятників, присвячених жертвам депортації з Криму; в 12 годин на місці будівництва меморіального комплексу відродження реабілітованих народів на станції "Бузок" Бахчисарайського району пройде концерт-реквієм. У 13 годин заплановано проведення молебнів у мечетях і церквах Криму. В 20 в кримських містах і селищах відбудеться акція "Запали вогонь у своєму серці", пише "Крим. Реалії".

Крім того, по всій Україні в 12-00 відбудеться всеукраїнська акція "Скорбота і солідарність" – хвилина мовчання.

В Національній опері України ім. Тараса Шевченка в Києві о 16 годині відбудеться вечір-реквієм, в 18 годині на майдані Незалежності відбудеться мітинг.

У Генічеському районі учасники жалобних акцій проведуть автопробіг в Чонгар, на админграницу з Кримом, о 16 годині близько КПВВ "Чонгар" пройде траурний мітинг.

В травні 1944 року НКВС провів спецоперацію по примусовому видворенню з Криму корінного населення.

11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР видав "цілком таємну" постанову "Про кримських татар". Документ приписував кримським татарам "масове зрадництво і масовий колабораціонізм", вони і були названі причинами подальшої депортації.

В операції, яка почалася в ніч на 18 травня 1944 року, взяли участь більше 32 тисяч співробітників радянських спецслужб. За три дні за межі Криму (в основному, в середньоазіатські республіки) виселили понад 180 тисяч татар. Більше 30 тисяч з них загинули від голоду і холоду в перший же рік після депортації.

У 1956 році Крим був переданий до складу України. Масове повернення кримських татар з місць депортації на історичну батьківщину почалося в 1987 році.

Від депортації постраждали не тільки кримські татари. У червні 1944 року з території півострова примусово виселили греків, болгар і вірмен. В 1943 - 1944 роках депортовані і так звані "малі" народи (переважно кавказькі): чеченці, балкарці, карачаївці, інгуші, ногайці, калмики, курди, турки-месхетинці.

Про міфи навколо депортації кримських татар та її справжні причини в статті "Вітчим народів. Навіщо Сталін виселив стародавні етноси Криму", опублікованій в "Дзеркалі тижня", також розповідав і кримський історик Сергій Громенко.