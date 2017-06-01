В Україні відзначають День захисту дітей

Вперше День захисту дітей відсвяткували в 1950 році за ініціативою Міжнародної демократичної федерації жінок.

1 червня - День захисту дітей

Сьогодні у всьому світі вже в 67-й раз поспіль відзначають День захисту дітей. Діти складають приблизно 20-25% населення в кожній країні. В різних країнах вони піддаються різним небезпекам, від яких їх необхідно захищати: десь від воєн і голоду, а десь від згубного впливу комп'ютерних ігор.

Міжнародний день захисту дітей відзначається з 1950 року після того, як в 1949 році його затвердили на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок.

У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, в якій визначено соціальні та правові принципи захисту і благополуччя дітей. Однак ця декларація мала лише декларативний і рекомендаційний характер, а для захисту та забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони і міжнародні договори. Тому 20 листопада 1989 Генасамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини, яка стала світовою конституцією для дітей. Україна ратифікувала цю Конвенцію 27 вересня 1991.

З 1998 року в Україні також відзначається Міжнародний день захисту дітей, згідно з Указом Президента №568 / 98 від 30 травня 1998 року.

За останній рік ситуація із захистом дітей в Україні погіршилася. Головними причинами цього стали анексія Криму і збройний конфлікт на Сході України. В таких умовах діти, що проживають в цих регіонах, піддаються постійній небезпеці.

Крім того, за даними ВООЗ, забруднення навколишнього середовища щорічно забирає життя 1,7 мільйона дітей.