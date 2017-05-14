В Україні відзначають День матері

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Свято відзначається в нашій країні кожну другу неділю травня.

В Україні святкують День матері

Свято відзначається щороку в другу неділю травня у 85 країнах світу, включаючи Україну. В інших країнах також існує аналог цього свята, але він припадає на інші дні.

У 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів на честь своєї матері, яка передчасно померла. У 1910 році у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом. А вже у 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх матерів.

В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року.