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В Україні відзначають День матері

14 травня в 06:00

Свято відзначається в нашій країні кожну другу неділю травня.

материнство мама детство
В Україні святкують День матері
У неділю, 14 травня, в Україні відзначають День матері.

Свято відзначається щороку в другу неділю травня у 85 країнах світу, включаючи Україну. В інших країнах також існує аналог цього свята, але він припадає на інші дні.

У 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів на честь своєї матері, яка передчасно померла. У 1910 році у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом. А вже у 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх матерів.

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В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги матері свято Україна
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