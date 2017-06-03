В Україні в найближчу добу очікуються холодні ночі і спекотні дні

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У Києві 4 червня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-9°, вдень 22-24°.

У Києві завтра буде до 24 градусів тепла Василь Артюшенко, DT.UA

В Україні в найближчу добу 4 червняобласть підвищеного тиску, сформована в прохолодному повітрі, який вдень буде інтенсивно прогріватися, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів і в Закарпатті 10-15°, вдень 20-25°, у західних областях до 29°, на півночі Лівобережжя та у східних областях 17-22°.

У Києві 4 червня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-9°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві, 4 червня найвища температура вдень була 31,9° у 1901 році, найнижча вночі 4,3° тепла в 1933 році.

В Україні 5 червня вночі без опадів, вдень у північних, місцями в західних регіонах і в Вінницькій області прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на решті території збережеться суха погода.

Температура вночі 12-17°, на сході 6-11°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві 5 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За станом на 9:00 суботи, 3 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 20-23°, у районі Одеси + 17°, в Дніпрі біля Києва 17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць триваліше кліматичної норми.