В Україні успішно випробували нову ракету вітчизняного виробництва

Усі її комплектуючі виготовлені в Україні.
"Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети. Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх! Бажаю якнайшвидше поставити нову ракету на озброєння української армії", - написав він.
За словами гаранта, усі комплектуючі нового озброєння виготовлені в Україні. Зокрема, бойова частина, двигун та система керування.
Під час випробувань були витримані необхідні тактико-технічні характеристики та дальність польоту, ракета вразила задану ціль та задовольняє вимогам Міністерства оборони України.
Раніше повідомлялось, що в Україні відбулися успішні випробування нової ракети, дальність стрільби якої складає 60 кілометрів, а також про успішне випробування нової керованої ракети для РСЗВ.
Нагадаємо, 26 серпня 2016 року в Україні відбулися випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч". Робоча назва комплексу "Вільха". Він може розглядатися як заміна оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка", з поліпшеними на порядок показниками точності попадання, ніж у "Точки". Всі комплектуючі для виробництва "Вільхи" – українські.DT.UA