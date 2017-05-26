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В Україні успішно випробували нову ракету вітчизняного виробництва

26 травня в 17:07

Усі її комплектуючі виготовлені в Україні.

ракета украинская
Нова українська ракета добре зарекомендувала себе під час випробувань
Сайт РНБО
На одному з українських полігонів успішно випробували нову українську ракету, написав на своїй сторінці в Facebook президент України Петро Порошенко.

"Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети. Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх! Бажаю якнайшвидше поставити нову ракету на озброєння української армії", - написав він.

За словами гаранта, усі комплектуючі нового озброєння виготовлені в Україні. Зокрема, бойова частина, двигун та система керування.

Під час випробувань були витримані необхідні тактико-технічні характеристики та дальність польоту, ракета вразила задану ціль та задовольняє вимогам Міністерства оборони України.

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Раніше повідомлялось, що в Україні відбулися успішні випробування нової ракети, дальність стрільби якої складає 60 кілометрів, а також про успішне випробування нової керованої ракети для РСЗВ.

Нагадаємо, 26 серпня 2016 року в Україні відбулися випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч". Робоча назва комплексу "Вільха". Він може розглядатися як заміна оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка", з поліпшеними на порядок показниками точності попадання, ніж у "Точки". Всі комплектуючі для виробництва "Вільхи" – українські.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна ракета випробування виробництво озброєння Порошенко президент
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