В Україні стартувала основна сесія ЗНО 2017 року

Допуск абітурієнтів до пункту тестування з української мови та літератури триватиме з 10:15 до 10:50.

В Україні відкривається чергова сесія ЗНО

23 травня тестуванням з української мови та літератури розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (2017 року,повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Наголошується, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, а початок ЗНО заплановано на 11:00.

В УЦОЯО нагадали, що вхід учасників на місця проведення ЗНО здійснюється за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката ЗНО; паспортe або іншого документe, серія і номер яких зазначені в Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; Запрошення-перепустки учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасникам ЗНО також радять заздалегідь ознайомитися з адресою проходження ЗНО з української мови та літератури, який вказано в запрошенні-перепустці на інформаційних сторінках.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня по 16 червня.

Нагадаємо, відповідно до соцопитування фонду "Демократичні ініціативи", населення України стабільно підтримує систему вступу до вишів через зовнішнє незалежне оцінювання.

Детальніше про основні напрями розвитку ЗНО читайте в статті Оксани Онищенко "ЗНО — ватерпас реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".