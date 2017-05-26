В Україні щодня затримують по три корупціонера – Луценко

За рік роботи чинного генпрокурора до суду направили справи близько 1100 хабарників.

Число затриманих корупціонерів перевалила за тисячу Lumppini / Depositphotos

З травня 2016 року в суді справи направили близько 1100 чиновників, спійманих на корупції, в тому числі і на хабарах. Щодня в Україні затримують трьох корупціонерів.

"Сьогодні - шість", - заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко 25 травня в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, в суди передано справи проти двох заступників обласної державної адміністрації (один з них - герой України), колишнього в.о. глави Міністерства охорони здоров'я, кількох керівників митних органів та їх заступників, заступника обласного прокурора, чиновника Міністерства оборони, заступника начальника Львівської митниці, заступника голови Київської ОДА.

Нагадаємо, що Луценко заявив, що піде з посади менше ніж через рік.