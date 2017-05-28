В Україні презентували видавничу серію про українських демократів міжвоєнного періоду

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Спадщина українських політичних мислителів-лібералів, які працювали між "лівим" та "правим" флангами, сьогодні практично забута.

Журнал "Україна модерна" відкрив книжкову серію про українських мислителів-демократів

На VII Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" відбулася презентація видавничої серії "Україна. Європа: 1921-1939", присвячена діяльностікнига Юрія Шаповала "Олександр Шумський. Життя, доля, невідомі документи".

Про це у своєму матеріалі для DT.UA пише Сергій Махун. Автор зазначає, що до редакційної ради серії "Україна. Європа: 1921-1939" увійшли Роман Висоцький, Марк фон Гаген, Ігор Галагіда, Оля Гнатюк, Ярослав Грицак (голова), Андреа Граціозі, Олександр Зайцев, Сергій Плохій, Віктор Рибчук, Франк Сисин та Юрій Шаповал.

За словами автора, як під час Першої світової війни, так і в роки Другої світової Україна опинилася в центрі геополітичного протистояння в Європі. Сьогодні про міжвоєнний період, коли українське питання залишалося невирішеним, але постійно перебувало у центрі уваги, відомо небагато.

"Наша серія хоче цю прогалину заповнити — насамперед джерельними документами, щоб не було спекуляцій і можливих маніпуляцій, бо документи говорять самі за себе", — цитує Махун голови редакційної ради серії Ярослава Грицака.

Професор Варшавського університету і Києво-Могилянської академії Ольга Гнатюк, яка є однією з розробників і укладачів видань нової серії, в інтерв'ю DT.UA зазначила, що сьогодні ми схильні бачити міжвоєнний період як період протистояння двох сил — більшовиків та націоналістів. Аналіз документів, однак, говорить про іншу ситуацію.

"А тим часом реальна картина вимальовується зовсім інша. Досить великі, потужні сили мали українські націонал-демократи; цікавою була ліва думка, навіть та, яка розвивалася в межах радянської України, доки це було можливо, — до самого початку 1930-х років. Надзвичайно цікаві щоденники залишив Володимир Винниченко, який за світоглядом був близьким до націонал-комуністів. Ми маємо лише кілька виданих томів, а їх кільканадцять.", - зазначає вона.

За словами Гнатюк, мова йде про той спектр політичної думки, який сьогодні практично не присутній в українському інформаційному просторі.

"Мені здається, те, що було мейнстримом, а сьогодні забуте, те, що залишилося між правим і лівим флангами, поміж двох сил, як казав Володимир Винниченко, — практично забуте. І ми зовсім не бачимо тієї середини", - констатує фахівець.

Гнатюк розповіла, що наступним у серії буде багатотомне видання Ольгерда Іполита Бочковського - відомого українського мислителя європейського рівня, який став автором політологічного поняття "етнополітика".

"Людина ліберальних поглядів, він розумів, що найбільшою загрозою для України є нацистська Німеччина, і застерігав українських політичних діячів в еміграції від орієнтації на Берлін. І він не був самотній. Лише трохи копнути — й відкриється великий-великий і невідомий досі масив яскравих мислителів. Якщо говорити про терміни для такого роду проектів, то роботи нам вистачить, як мінімум, на 20 років. Але ми чудово розуміємо, що в нас цих 20 років немає", - вказує вона.

Наступним проектом видання стане щоденник учня Михайла Грушевського Мирона Кордуби, який був деканом гуманітарного філософського факультету Таємного українського університету у Львові.

"У вересні нинішнього року сподіваємося видати перший том Ольгерда Іполита Бочковського (передмова й упорядкування Ірини Каневської та Ігоря Гирича). До кінця року — том документів про польську пацифікацію Східної Галичини 1930 р. (передмова та упорядкування Романа Висоцького). Наступного року готуватимемо до друку щоденники Мирона Кордуби (1918–1925), Василя Мудрого (1932–1934), а також, можливо, Степана Годованого, співробітника Осипа Назарука (1930-ті роки)", - розповіла Гнатюк про конкретні плани розвитку серії.

Детальніше про видавничої серії "Україна. Європа: 1921-1939" читайте в матеріалі Сергія Махуна "Без жупанів, або Наше повернення до Європи. Міжнародний інтелектуальний часопис "Україна модерна" започаткував серію видань "Україна. Європа: 1921–1939" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".