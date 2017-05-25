В СБУ відхрестилися від помилки слідства з відео у справі Шеремета

Голова СБУ стверджує, що вилучені жорсткі диски були передані до Нацполіції без будь-яких втручань у них.

У СБУ заперечують видалення записів з камер зовнішнього спостереження в районі вбивства Шеремета Андрій Товстиженко, DT.UA

В рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета співробітники СБУ вилучили інформаційні носії тільки за однією адресою, після чого передали їх Нацполиции, заявив глава СБУ Василь Грицак. За його словами, помилки у слідстві, про яких раніше заявив генпрокурор, спецслужби не стосуються.

"Ми вилучали за окремим дорученням слідчого 4 жорстких дисків за однією адресою. І ці 4 жорстких диска були передані до Нацполіції без жодних втручань у них. Тому про помилки, які були виявлені (в слідстві), будь ласка, запитуйте у генпрокурора. До нас ніяких звернень з цього приводу не надходило", - сказав Грицак журналістам в четвер в Києві.

Раніше Служба безпеки України вкотре заявила, що її співробітники не знищували записів з камер зовнішнього спостереження, сервери яких були вилучені в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Тим не менш, DT.UA володіє інформацією, що після повернення одному з магазинів поруч з місцем загибелі Шеремета серверів з інформацією з камер зовнішнього спостереження, вилучених раніше співробітниками СБУ, ця інформація з носіїв зникла.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.