В СБУ підтвердили проведення обшуків в офісі провайдера Wnet

Обшуки проводяться в рамках справи про фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади.

СБУ прийшла з обшуками до провайдера Wnet

Співробітники служби безпеки Украни проводять санкціоновані"Дабл-ю нет Україна", заявила речник СБУ Олену Гітлянську.

"Слідчі дії відбуваються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України: "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України". Після їх завершення деталі буде оприлюднено на офіційному сайті Служби безпеки України", - вказала вона у Facebook.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в телеком-компанії Wnet проходять обшуки. Директор компанії Дмитро Плужник поки утримався від коментарів.

Wnet - національний IP-оператор та провайдер інтернет-доступу. Транспортна мережа протяжністю понад 2500 км охоплює понад 40 міст України. Мережа Wnet пов'язана з найбільшими точками обміну трафіком Європи і Росії незалежними каналами Nх10G. Сумарна пропускна здатність стиків з мережами провідних операторів перевищує 100 Гбіт/с. Компанія має 9 регіональних офісів і головний офісом у Києві. Вона має 2 власні датацентри рівнів Tier II і Tier III.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" у Києві та Одесі. Співробітники СБ заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, збирав і передавав росію персональні дані українських громадян.