В результаті ДТП в Росії загинули шестеро українців

Департамент консульської служби МЗС з'ясовує причини та обставини події.

В Новгородській області РФ в результаті ДТП на федеральній автотрасі "М10" загинули шестеро громадян України, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

Інформацію про ДТП в Новгородській області, в якій постраждали українці, підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС України. Згідно з повідомленням департаменту у Twitter, причини і обставини події з'ясовуються.

В той же час на сайті управління МВС Росії по Новгородській області з'явилося повідомлення про ДТП із загиблими.

"25 травня 2017 року близько 6 години ранку на 483 кілометрі автодороги "Росія" в Новгородському районі поблизу населеного пункту Первомайське водій автомашини "Рено Трафік" з невстановленої причини виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "Рено Магнум". В результаті ДТП водій та 5 пасажирів автомобіля "Рено Трафік" померли на місці пригоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні в результаті ДТП загинув мер Дергачів Олександр Лисицький.