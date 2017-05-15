В ОРЛО списки "громадських активістів" доповнюють "мертвими душами" - ІС

Російські куратори вимагають від колабораціоністів збільшити кількість "патріотів" в лавах "громадських рухів" Луганщини.

У ОРЛО є "республіка", але не вистачає її "патріотів" РИА Новости

Лідери підконтрольного ватажковіІгорю Плотницькому "громадського руху "Мир Луганщині""отримали вказівку російських кураторів активізувати процес вербування жителів тимчасово окупованих територій до лав "організації", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За "рознарядкою", до 1 вересня поточного року в "громадському русі" має бути 100 тисяч осіб. В даний час участь у ньому беруть 88 тисяч.

"З метою виконання цієї вказівки, ватажки територіальних організацій "ОД "Мир Луганщині" вдаються до фальсифікацій шляхом включення до лав руху померлих, а також громадян, які залишили тимчасово окуповану територію", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей населення в примусовому порядку залучають до святкування "днів республік" 11 і 12 травня. Керівникам місцевих "міськвиконкомів" погрожують звільненням в разі низької явки.