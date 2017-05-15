В ОРЛО списки "громадських активістів" доповнюють "мертвими душами" - ІС

Російські куратори вимагають від колабораціоністів збільшити кількість "патріотів" в лавах "громадських рухів" Луганщини.
За "рознарядкою", до 1 вересня поточного року в "громадському русі" має бути 100 тисяч осіб. В даний час участь у ньому беруть 88 тисяч.
"З метою виконання цієї вказівки, ватажки територіальних організацій "ОД "Мир Луганщині" вдаються до фальсифікацій шляхом включення до лав руху померлих, а також громадян, які залишили тимчасово окуповану територію", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей населення в примусовому порядку залучають до святкування "днів республік" 11 і 12 травня. Керівникам місцевих "міськвиконкомів" погрожують звільненням в разі низької явки.DT.UA