В ОРЛО "голова народної ради" та його "заступник" не поділили автомобіль - ІС

"Голова" вимагає притягнути до кримінальної відповідальності свого підлеглого.

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На тимчасово окупованій території Луганської області "" так званий "голова народної ради" терористичної організації "ЛНР" Володимир Дегтяренко та його "заступник" Владислав Дейнега, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, Дегтяренко ініціює притягнення до кримінальної відповідальності свого "заступника" і звинувачує його у привласненні автомобіля.

У 2015 році машина, що раніше належала одному з комунальних підприємств Алчевська, потрапила в ДТП, після чого Дейнега спробував списати її і оформити на себе.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого водій автомобіля з підрозділу особистої охорони ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка скоїв наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту, внаслідок чого одна цивільна особа загинула. Керівництвом служби охорони адміністрації "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їх співробітником.