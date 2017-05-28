В ОРДО бойовик вкрав преміальний фонд бригади та втік до Росії – розвідка

Командування окупантів збирає з підлеглих гроші на відновлення фонду.
Так, довірена особа заступника начальника штабу 1-ої окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-го АК ЗС РФ вкрала грошову винагороду військовослужбовцям передових підрозділів з'єднання та дезертирувала у російський Ростов-на-Дону.
"Командуванням бригади зазначений факт приховується та вживаються заходи щодо відновлення преміального фонду за рахунок збору коштів серед військовослужбовців з'єднання", - йдеться у повідомленні розвідників.
Нагадаємо, раніше між місцевими бойовиками зі складу "9-го омсп мп" і прибулими найманцями з Чечні спалахнув конфлікт через витік інформації щодо фінансового забезпечення. Так, терористи дізналися про те, що за бойові дії на сході України чеченці отримуватимуть не 15, а 80 тисяч рублів на місяць.
Раніше в розвідці повідомили, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" обурені ставленням російського окупаційного командування.DT.UA