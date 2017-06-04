В ОРДЛО населення мобілізують під загрозою введення "військового стану" - розвідка

Окупантам постійно бракує людей через звільнення невдоволених з лав НЗФ.
"У зв'язку з неукомплектованістю частин командуванням проводяться додаткові мобілізаційні заходи. Так, військовими комендатурами під приводом можливого введення військового стану здійснюється збір особистих даних колишніх військовослужбовців та цивільного населення", - розповідають розвідники.
Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".
Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.DT.UA