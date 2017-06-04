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В ОРДЛО населення мобілізують під загрозою введення "військового стану" - розвідка

4 червня в 12:17

Окупантам постійно бракує людей через звільнення невдоволених з лав НЗФ.

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Терористи в Донбасі готовы брати на службу будь-кого, аби тільки перекрити нестачу кадрів
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують потерпати через брак особового складу. Військовослужбовці  звільнюються зі "служби" через низьку зарплатню та зневажливе ставлення офіцерів ЗС РФ, повідомляє перс-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"У зв'язку з неукомплектованістю частин командуванням проводяться додаткові мобілізаційні заходи. Так, військовими комендатурами під приводом можливого введення військового стану здійснюється збір особистих даних колишніх військовослужбовців та цивільного населення", - розповідають розвідники.

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Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак  окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги військові Росія населення звільнення мобілізація Донбас бойовики
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