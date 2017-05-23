В ОРДЛО молодих людей призовного віку не відпускають на навчання до українських вишів - розвідка

Терористи вимагають від від'їжджаючих велику кількість довідок та всіляко залякують їх "жахіттями" на підконтрольних Україні територіях.

Бойовики не пускають вчитись абітурієнтів з Донбасу

Бойовики терористичних організацій "Л-ДНР" та їхні російські куратори стурбовані можливим відтоком "гарматного м'яса" з тимчасово окупованих територій, тож намагаються всіляко зашкодити цьому, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В інтересах "забезпечення комплектування з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", терористи з числа місцевих "військових комісарів" та "правоохоронців" перешкоджають виїзду молодих людей призовного віку на неокуповані території. Зокрема, з метою навчання у ВНЗ України.

Так, ними практикуються методи "виховної роботи", залякування нібито існуючими проблемами із визнанням дипломів, отриманих у ВНЗ України, відкриття кримінальних справ за дрібні правопорушення із забороною залишати місце проживання до завершення вступної кампанії 2017 року.

Розвідники розповідають, що для виїзду з тимчасово окупованих територій потенційним призовникам необхідно мати велику кількість довідок, отримання яких спеціально ускладнюється.

Нагадаємо, 23 травня в Україні стартувала основна сесія ЗНО 2017 року. Вона розпочалась тестуванням з української мови та літератури.

Детальніше про основні напрями розвитку ЗНО читайте в статті Оксани Онищенко "ЗНО — ватерпас реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".