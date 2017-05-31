В ООН назвали кількість поранених та вбитих в Донбасі протягом цієї весни

З березня цього року на Сході України загинуло 35 цивільних осіб та травмувалось ще 143 людини.

Протягом двох місяців в Донбасі зафіксовано 178 жертв з числа мирного населення Прес-центр АТО/Facebook

Через бойові діїЗ березня по 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 178 жертв серед цивільного населення, зокрема 35 загиблих та 143 поранених, йдеться у свіжому випуску гуманітарного бюлетеня Офісу ООН для координації гуманітарних справ ( OCHA)

За оцінками агентства, загальна кількість загиблих серед цивільних осіб з початку бойових дій в Донбасі (у період з 14 квітня 2014 року по 14 травня 2017 року) перевищує дві тисячі, а кількість мирних мешканців, які отримали поранення, становить сім-дев'ять тисяч осіб.

Відомо, що найбільша кількість людей гине через обстріли окупантів, підрив на мінах та вибухонебезпечних залишках снарядів. Також значні пошкодження завдані житловим будинкам та соціально значущій інфраструктурі, зокрема об'єктам електро- та водопостачання, лікарням та школам.

Однією з найбільших проблем залишається мінна небезпека, зазначають в ОСНА. Нещасні випадки через підриви на мінах та боєприпасах, що не розірвалися, фіксуються майже щодня.

"За даними Управління Верховного комісара ООН, у березні-квітні міни та вибухонебезпечні залишки війни стали причиною 70 жертв серед цивільного населення (22 загиблих і 48 поранених), що на 94% перевищує дані за аналогічний період 2016 року (36 жертв загалом, четверо загиблих і 32 поранених)", - йдеться у бюлетені.

При цьому у березні та квітні 74,3% таких випадків зафіксовані на непідконтрольній Україні території, де гуманітарний доступ є обмеженим (порівняно з 66,6% у 2016 році).

Особливе занепокоєння ООН викликають повідомлення про пошкодження будинків та життєво важливої інфраструктури. Так, лише за два весняних місяця зафіксовано щонайменше 25 подібних інцидентів поблизу або безпосередньо на об'єктах соціально важливої інфраструктури.

"З початку 2017 року 32 навчальні заклади безпосередньо постраждали від конфлікту. З них щонайменше 18 було пошкоджено та ще 14 вимушені були закритися на певний період часу, перериваючи освітній процес для тисяч дітей на декілька днів або тижнів. У період з березня по квітень через обстріли пошкодження отримали щонайменше вісім шкіл та дитячих садків у Авдіївці, Мар'їнці, Докучаєвську, Донецьку, Комунарівці і Стахановому. У двох випадках об'єкти обстрілювали вдень, що викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки дітей та працівників сфери освіти", - повідомляє ОСНА.

Через бойові дії тисячі людей опинилися на межі масштабної гуманітарної кризи. Від збоїв у водо-, енерго- та газопостачанні постраждали понад 1,3 мільйона осіб, які живуть по обидва боки від "лінії розмежування". Проблеми виникають через пошкодження об'єктів обстрілами та заборгованість населення тимчасово окупованих територій за спожиті послуги, зокерма електроенергію та воду.

"Конфлікт на сході України продовжує негативно позначатися на житті країни, зокрема, через спричинені обстрілами пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури (Донецької та Горлівської фільтрувальних станцій, Південнодонбаського водопроводу та комунального підприємства "Вода Донбасу"), а також пошкодження газопроводів та лінії електропередач. Через відсутність доступу та небезпеку ремонтні роботи проводились на різних етапах, тому перебої у енерго- та, зокрема, у водопостачанні тривали більше 24 годин. Особливо постраждала від цих численних інцидентів енергетична та водна інфраструктура в Авдіївці, Маріуполі, Попасній та Золотому, а також Донецьку, Докучаєвську, Стаханові, Спартаку, Верхньоторецькому та Ясинуватій" , - наголошується у повідомлені.

В літню пору року виникає ризик спалаху захворювань, що переносяться водою, для близько 400-600 тисяч осіб по обидва боки від "лінії розмежування". Зокрема, існує висока загроза спалаху діареї, холери та гепатиту А.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг розповів про 116 постраждалих цивільних в зоні АТО. Зокрема, з початку року в зоні АТО загинула 21 людина та отримали поранення ще 95 осіб.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області розповіли про п'ятьох загиблих мирних мешканцях Авдіївки і ще 18 поранених з початку 2017 року.