В оновлений санкційний список України внесено понад 1,2 тисячі фізосіб

В останній раз президент відновив і продовжив термін дії схвалених РНБО України санкційних списків 17 жовтня 2016 року.

За рішенням РНБО України в список фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи, внесено 1228 громадян України, Росії та інших держав.

Відповідна інформація розміщена на сайті глави української держави у вівторок в додатку до указу президента України №133/2017 від 15 травня 2017р про введення в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

В останній раз президент відновив і продовжив термін дії схвалених РНБО України санкционных списків 17 жовтня 2016г. Тоді в них було внесено 682 фізособи і 271 юрособа.

Крім того, з 27 травня 2016 рік терміном на рік діяли санкції щодо ще 17 осіб. У переліку осіб, які потрапили в санкційний список, зокрема генеральний директор телекомпанії "Перший канал" Костянтин Ернст, головний редактор сайту Novorus.info Андрій Сурков, власник холдингу "Правда.Ру" Вадим Горшенін, генеральний директор інформаційного агентства "ТАСС" Сергій Михайлов, колишній генеральний директор телеканалу LifeNews Ашот Габрелянов, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян. Ці особи значаться і в поточному списку санкцій.

Також серед фізичних осіб, до яких цим указом, застосовуються санкції, вказані громадяни Російської Федерації, причетні до окупації АР Крим, а також розв'язування, фінансування та підтримки діючих проти влади України незаконних збройних формувань в Донбасі. Серед таких громадян РФ як депутати різних рівнів, у тому числі Державної Думи, так і чиновники різних рангів і категорій. Також серед внесених у список громадян РФ зазначені громадські та політичні діячі, а також представники бізнесу.

Крім перелічених у списку значиться низка громадян іноземних держав, які в порушення встановленого законодавством порядку відвідували тимчасово окуповані території України (АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), серед яких низка політичних і громадських діячів, діячів культури та представники ЗМІ.

Також у списку значаться члени незаконних збройних формувань і функціонери "ДНР"/"ЛНР", серед яких як іноземці, так і громадяни України.

Разом з тим Україна внесла в санкційний список "Яндекс", "ВКонтакте" і "Мейл.ру". Відповідний указ президента Порошенко набирає чинності з дня його опублікування.