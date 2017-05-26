В Окружному адміністративному суді Києва проходять обшуки

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Суддя Євген Аблов пов'язує такі дії зі справами проти НАБУ.

В Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук.

"В суді з 7 ранку відбуваються обшуки, яке проводять люди, з схожими нашивками як у НАБУ", - повідомляє суддя Богдан Санін на своїй сторінці в Facebook.

За словами Саніна, суддя Євген Аблов пов'язує такі дії з тим, що в ОАСК розглядається дві справи проти НАБУ .

Перша справа – в якому громадська організація оскаржить створення Громадської організації при НАБУ (там де обрали Маселка та інших). Надалі, Громадська рада брав безпосередню участь у наборі працівників НАБУ.

Друге – в якому громадська організація оскаржує призначення заступника НАБУ Гізо Углави, оскільки, за їх данними, у нього є два громадянства (одне - громадянство Грузії).

"Суддя Аблов вчора був на допиті у НАБУ (як свідок) та підтвердив в протоколі допиту факт втручання НАБУ в судовий процес з рассмотению справ, де стороною є НАБУ", - зазначив Санін.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу й ухиленні від сплати податків. У свою чергу замдиректора НАБУ розцінив відкриту проти нього справу як тиск на Бюро.

Наступного дня НАБУ зареєструвало зустрічне кримінальне провадження за фактом втручання ГПУ в роботу Бюро.

Крім того, у бюро зв'язали справу проти Углавы з розслідуванням про незаконне збагачення заступник голови СБУ.