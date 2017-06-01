В офісі великого телеком-провайдера Wnet проводять обшук

Частину колективу не випускають з будівлі.

СБУ проводить обшук в офісі Wnet gazeta-misto.te.ua

У телеком-компанії Wnet проходять обшуки, повідомляє LIGA.net з посиланням на інформоване джерело.

"У частини людей нашивки СБУ. Є люди у формі, є в балаклаві, є в штатському, є зі зброєю", - уточнює співробітниця компанії, яка побажала залишитись неназваною. Всього, за її оцінками, близько 30-ти силовиків.

Головний офіс Wnet знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького 50б. Як говорить співробітниця, частина колективу не випускають з будівлі. "Серед них є дві жінки, яким стало погано. Але "швидку" не пропускають", - повідомляє співрозмовниця. Інша частина колективу знаходиться на вулиці. Їм теж не можна нікуди йти.

Співрозмовниця не знає, що спровокувало обшук і які його причини.

Зазначається, що коли в травні президент ввів в дію санкції проти російських компаній і під заборону потрапили російські сайти, Wnet на своєму сайті повідомлення користувачів, що готовий виконати указ, але чекає додаткових роз'яснень.

"Зараз ні в Указі № 133/2017, ні в Законі України "Про санкції" немає чітко визначеного і описаного механізму щодо обмеження доступу користувачам мережі інтернет до заборонених ресурсів і сервісів, які зазначені в переліку. В залежності від обраного державними органами механізму впровадження цієї заборони, компанія Wnet визначить подальші кроки і додаткові ресурси для виконання цього Указу", - говорилося в повідомленні компанії від 17 травня.

Директор компанії Дмитро Плужник поки утримався від коментарів.

Wnet - національний IP-оператор та провайдер інтернет-доступу. Транспортна мережа протяжністю понад 2500 км охоплює понад 40 міст України. Мережа Wnet пов'язана з найбільшими точками обміну трафіком Європи і Росії незалежними каналами Nх10G. Сумарна пропускна здатність стиків з мережами провідних операторів перевищує 100 Гбіт/с. Компанія має 9 регіональними офісами і головним офісом у Києві. Вона має 2 власні датацентри рівнів Tier II і Tier III.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі ZN.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".