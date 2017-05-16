В одному з найбільших інтернет-провайдерів України не знають, як втілити в життя указ Порошенка

У інтернет-користувачів завжди буде можливість обійти обмеження, використовуючи VPN і проксі.

Українські провайдери поки не вміють ефективно фільтрувати та блокувати інтернет-трафік

Співвласник інтернет-провайдеру "Тріолан" Володимир Сидоренко прокоментував указ президентапро внесення до санкційного списку "Яндекса", "ВКонтакте" та "Одноклассників", зазначивши, що не знає, як ставиться до нього з точки зору технічної реалізації.

"Почув буквально 10 хвилин тому, тому складно сформулювати думку не чисто з точки зору відношення до нього (указу, - ред.), а з точки зору його реалізації", - заявив він у коментарі "Економічній правді".

За словами Сидоренка, він поставив інженерам компанії завдання опрацювати питання того, наскільки подібне рішення взагалі піддається реалізації.

"Зараз ситуація така, що ми взагалі жодний трафік мережі не аналізуємо і не блокуємо. Це як труба, що там йде - ми не знаємо. Як тепер виявляти, що блокувати, а що не блокувати?", - зазначив Сидоренко.

За його словами, для початку в компанії повинні зрозуміти, наскільки дане рішення взагалі "технічно підйомне".

"Бо якщо ми не зможемо цього зробити – то тут хоч закони, хоч не закони, а як це зробити? Звичайно, ми зараз думаємо про реалізацію цього закону і як його виконати, але завжди ж є можливість – vpn, proxy, і ще різні способи - як людина може отримати цей доступ", - підкреслив співвласник компанії.

За словами Сидоренка, компанія буде вивчати, як дане рішення буде застосовуватися: чи будуть вестися перевірки та застосовуватися штрафи, а також те, як будуть доводити факти порушення заборони.

Раніше Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема, ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".