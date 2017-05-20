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В Одеській області проходять міжнародні антитерористичні навчання

20 травня в 08:43

У першому етапі навчань задіяли три тисячі чоловік.

СБУ
В Одеській області вчаться ловити терористів
В Одеській області проходять спільні навчання спецслужб України та Молдови "Міцний кордон-2017", на яких три тисячі військовослужбовців вже відпрацювали спільні дії по борстві з терористами і диверсійними групами.

Перший етап навчань відбувся 15 – 19 травня, повністю вони завершаться 25 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

"Відпрацьовані практичні спільні дії суб'єктів боротьби з тероризмом з питань протидії терористично-диверсійних груп. До навчань залучені три тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Під час навчань були виявлені три умовні диверсійно-розвідувальні групи і знищено десять "вибухових пристроїв". Також відпрацьовувалися практичні заходи взаємодії з представниками спеціальних служб Молдови", - розповів начальник УСБУ в Одеській області Олександр Довженко.

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Раніше повідомлялося, що українські морські піхотинці взяли участь у навчаннях "Платинум Голок-2017-2" на полігоні Бабадаг в Румунії.

За матеріалами: DT.UA
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