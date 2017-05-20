В Одесі вдесяте відбувся мегамарш у вишиванках

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Марш у вишиванках проходять кожної весни.

В Одесі пройшли ювілейним маршем у вишиванках Pushkinska

В суботу в Одесі пройшов ювілейний десятий мегамарш у вишиванках, повідомляє " Радіо Свобода ". Основним гаслом цьогорічного заходу було: "Від дорослих до маленьких мегамарш об'єднує всіх". Акція проходить в Одесі двічі на рік з 2012 року, в останні роки вона проходить тільки навесні.



Учасники, наймолодші з яких їхали в дитячих колясках, вирушили на марші по центру міста. На Думській площі біля будівлі мерії під звуки оркестру Нацгвардії одягнені у вишиванки одесити розгорнули великий державний прапор.