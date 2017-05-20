В Одесі вдесяте відбувся мегамарш у вишиванках

Марш у вишиванках проходять кожної весни.
В Одесі пройшли ювілейним маршем у вишиванках
Pushkinska
В суботу в Одесі пройшов ювілейний десятий мегамарш у вишиванках, повідомляє "Радіо Свобода".
Основним гаслом цьогорічного заходу було: "Від дорослих до маленьких мегамарш об'єднує всіх". Акція проходить в Одесі двічі на рік з 2012 року, в останні роки вона проходить тільки навесні.
Учасники, наймолодші з яких їхали в дитячих колясках, вирушили на марші по центру міста. На Думській площі біля будівлі мерії під звуки оркестру Нацгвардії одягнені у вишиванки одесити розгорнули великий державний прапор.
Всесвітній день вишиванки в 2017 році відзначається 18 травня, в четвер. У цей день українці надягають вишиванки на роботу, навчання або просто прогулюються вулицями своїх міст. Свято покликаний популяризувати українську культуру і традиції і відзначається щороку в третій четвер травня.
За матеріалами:
Радіо Свобода