Топ Новини
<
>

В Одесі пройшов фестиваль середньовічної культури "Порохова вежа".

29 травня в 13:56

Цього року фестиваль проходив втретє і тривав три дні поспіль.

< >
123_3 < >
Фото Алексей Кравцов / Думская

В Рамках фестивалю середньовічної культури "Порошова вежа" Біля Карантинної аркади в Одесі відбулися турніри між представниками "лицарських дворів" з різних міст України та зарубіжжя, а також ремісничі ярмарки, тематичні майстер-класи майстрів народного промислу, конкурсні програми, фотосушка і багато іншого.

Лицарі і танцюристи, всілякі товари і фудкорти, фотосесії та конкурси з елементами шоу створили на вихідних атмосферу свята в центрі Одеси.

Читайте також: В Одесі вдесяте відбувся мегамарш у вишиванках

Тим часом, активісти зірвали концерт Лободи в Одесі. Клуб, в якому мали виступати співачка, двічі "мінували".

За матеріалами: Думская
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...