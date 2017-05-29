В Одесі пройшов фестиваль середньовічної культури "Порохова вежа".

Цього року фестиваль проходив втретє і тривав три дні поспіль.

В Рамках фестивалю середньовічної культури "Порошова вежа" Біля Карантинної аркади в Одесі відбулися турніри між представниками "лицарських дворів" з різних міст України та зарубіжжя, а також ремісничі ярмарки, тематичні майстер-класи майстрів народного промислу, конкурсні програми, фотосушка і багато іншого.

Лицарі і танцюристи, всілякі товари і фудкорти, фотосесії та конкурси з елементами шоу створили на вихідних атмосферу свята в центрі Одеси.

Тим часом, активісти зірвали концерт Лободи в Одесі. Клуб, в якому мали виступати співачка, двічі "мінували".