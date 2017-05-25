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В ОБСЄ порахували втрати мирного населення Донбасу з початку 2017 року

25 травня в 16:07

Показник убитих і поранених цього року на 110% перевищив аналогічний за минулий рік.

ОБСЕ Хуг
Заступник голови СММ ОБСЄ стурбований збільшенням жертв серед мирного населення Донбасу
facebook.com/oscesmm
У Донбасі з початку цього року загинули 219 осіб, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

Цей показник на 110% перевищує показник 2016 року за аналогічний період.

Згідно з даними спостерігачів Місії, у 2017 році на Сході України загинули 44 людини, ще 175 мирних жителів отримали поранення.

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Нагадаємо, раніше ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО. Всі патрулі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Донбасі через підрив автомобіля їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ Донбас загинув поранення спостерігачі населення Україна
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