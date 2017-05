В ОБСЄ порахували втрати мирного населення Донбасу з початку 2017 року

з початку цього року загинули 219 осіб, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

Цей показник на 110% перевищує показник 2016 року за аналогічний період.

Згідно з даними спостерігачів Місії, у 2017 році на Сході України загинули 44 людини, ще 175 мирних жителів отримали поранення.

#OSCE's Hug: In 2017 SMM confirmed 219 civcas: 44 killed & 175 injured which represents 110% increase compared with same period in 2016 pic.twitter.com/vCMnR66pIk