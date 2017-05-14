В Донбасі російські військові підірвались на міні бойовиків - розвідка

Важке поранення отримав кадровий російський офіцер.
Так, напередодні під час ротації на передовій позиції 11-го окремого мотострілецького полку 1-го АК ЗС РФ в районі Спартака, на міні російського виробництва МОН-50 підірвалася група російських військовослужбовців, важке поранення отримав офіцер.
Аби приховати реальні обставини події, командування полку доповіло про нібито "мінометний обстріл" позицій окупантів військовослужбовцями ЗСУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові в Донбасі в порушення норм міжнародного права використовують протипіхотні міни ПМН-2, заборонені Оттавською конвенцією та Женевським протоколом.
Також у розвідці зазначили, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" все частіше обстрілюють власні передові позиції задля "перевірки пильності товаришів по зброї" або при пристрілці нового озброєння, та звинувачують у цих обстрілах сили АТО.DT.UA