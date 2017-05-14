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В Донбасі російські військові підірвались на міні бойовиків - розвідка

14 травня в 12:49

Важке поранення отримав кадровий російський офіцер.

Мина ПОМ-2
Російські окупанти в зоні АТО підірвались на міні виробництва РФ
topwar.ru
У з'єднаннях і частинах російсько-терористичних військ тривають випадки загибелі військовослужбовців ЗС РФ через порушення правил поводження зі зброєю і боєприпасами та внаслідок хаотичного мінування передових позицій без складання відповідної документації (схем мінних полів), повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, напередодні під час ротації на передовій позиції 11-го окремого мотострілецького полку 1-го АК ЗС РФ в районі Спартака, на міні російського виробництва МОН-50 підірвалася група російських військовослужбовців, важке поранення отримав офіцер.

Аби приховати реальні обставини події, командування полку доповіло про нібито "мінометний обстріл" позицій окупантів військовослужбовцями ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові в Донбасі в порушення норм міжнародного права використовують протипіхотні міни ПМН-2, заборонені Оттавською конвенцією та Женевським протоколом.

Також у розвідці зазначили, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" все частіше обстрілюють власні передові позиції задля "перевірки пильності товаришів по зброї" або при пристрілці нового озброєння, та звинувачують у цих обстрілах сили АТО. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія військові бойовики Донбас поранення офіцер міни
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