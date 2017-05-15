В Донбасі новоприбулі російські найманці помилково обстріляли позиції "дідів" - розвідка

Нове поповнення особового складу окупантів має низьку бойову кваліфікацію та не бажає виконувати службові обов'язки.

Російські "духи" в Донбасі атакували "дідів" vk/club_donbasskih

Російські найманці в Донбасі продовжуютьчерез низьку кваліфікацію особового складу та відсутністю у нього бойового досвіду, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, нещодавно в рамках ротації з'єднання і частини 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ поповнилися військовослужбовцями, які не мають належного досвіду та бажання виконувати службові обов'язки.

У 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) вартовий з числа новоприбулих застрелив одного військовослужбовця та поранив іншого. А у неділю, 14 травня, артилерійські розрахунки 11-го окремого мотострілецького полку під час провокаційного обстрілу позицій сил АТО під Авдіївкою помилково обстріляли власні позиції передових підрозділів полку.

Командуванням окупантів вживаються заходи щодо подання даних інцидентів як "нещасного випадку" та "атаки ЗСУ".

Як повідомлялося раніше, бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами з зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових"Орлан-10".