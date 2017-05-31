В Донбасі 15 окупантів відмовилися виконувати накази командування до звільнення з лав НЗФ – розвідка

Бойовики обурені маленькою зарплатнею та зневагою російських командирів.

Терористи в Донбасі не хочуть воювати за копійки vk.com/strelkov_info

У з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ спостерігається стійке бажання особового складу, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Особливе збільшення бажаючих зафіксоване наприкінці травня, зазначають розвідники.

Зокрема, у 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК 15 військовослужбовців подали рапорти на звільнення. В очікування рішень командирів щодо звільнення вони відмовляються повертатись на передові позиції та виконувати інші бойові завданя.

Бойовики подають рапорти на звільнення через низьке матеріальне забезпечення та зневажливе ставлення до них командирів зі складу кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

"Звільнитись намагаються військовослужбовці ланки "рядовий – сержант", а також молодші офіцери, у першу чергу ті, які були завербовані з місцевого населення", - наголошується у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.