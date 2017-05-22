В АП визнали неможливість повністю заблокувати російські соцмережі

Використання VPN і TOR вже обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами.

Дійсно, нічого на 100% заборонити неможливо - Шимків

Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків підтвердив, що на абсолютно повністю заблокувати російські соціальні мережі неможливо, проте необхідно зменшити їх українську аудиторію, що обмежить можливість збору даних російськими спецслужбами.

"Я думаю, що СБУ і РНБО значно більше можуть розказати про те, як сформований батальйон "Сомалі", як використовувалося "ВКонтакте" для пропагування всіх подій, які відбувалися в Криму…СБУ мало досить багато документів, і це обговорювалося. Якщо говорити про соціальні мережі – ось ми маємо конкретний факт використання соціальних мереж з метою психоаналізу, психомоделюванняl", - сказав він під час круглого столу в "Українському інституті майбутнього" в Києві, повідомляє "УНІАН".

"Три місяці тому дійсно були різні наради, обговорювалося, що можна, що не можна. Я був приємно здивований тому, що указ з'явився. По технологічності – ми повинні зрозуміти одну просту річ: дійсно, нічого на 100% заборонити неможливо, і це факт, який всім відомий", - підкреслив заступник глави АП.

"Системи блокування існують на рівні url, дуже примітивно і просто, на рівні dns, теж дуже просто і примітивно…. є питання аналізу трафіку – це вже складніше. Далі управління пакетами, коли розпочинається обговорення про пакетний аналіз, тут з'являються всі ці тези про мільйони і мільярди. Пакетний аналіз дійсно складний, але повірте, ми можемо сьогодні відсікти 60% аудиторії "ВКонтакте" за допомогою url, dns і управління трафіком", - заявив Шимків.

Він також зазначив, що використання VPN і TOR вже обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами.

"Для нас важливо зменшення обсягу аудиторії", - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".