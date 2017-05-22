В АП визнали неможливість повністю заблокувати російські соцмережі

Використання VPN і TOR вже обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами.
"Я думаю, що СБУ і РНБО значно більше можуть розказати про те, як сформований батальйон "Сомалі", як використовувалося "ВКонтакте" для пропагування всіх подій, які відбувалися в Криму…СБУ мало досить багато документів, і це обговорювалося. Якщо говорити про соціальні мережі – ось ми маємо конкретний факт використання соціальних мереж з метою психоаналізу, психомоделюванняl", - сказав він під час круглого столу в "Українському інституті майбутнього" в Києві, повідомляє "УНІАН".
"Три місяці тому дійсно були різні наради, обговорювалося, що можна, що не можна. Я був приємно здивований тому, що указ з'явився. По технологічності – ми повинні зрозуміти одну просту річ: дійсно, нічого на 100% заборонити неможливо, і це факт, який всім відомий", - підкреслив заступник глави АП.
"Системи блокування існують на рівні url, дуже примітивно і просто, на рівні dns, теж дуже просто і примітивно…. є питання аналізу трафіку – це вже складніше. Далі управління пакетами, коли розпочинається обговорення про пакетний аналіз, тут з'являються всі ці тези про мільйони і мільярди. Пакетний аналіз дійсно складний, але повірте, ми можемо сьогодні відсікти 60% аудиторії "ВКонтакте" за допомогою url, dns і управління трафіком", - заявив Шимків.
Він також зазначив, що використання VPN і TOR вже обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами.
"Для нас важливо зменшення обсягу аудиторії", - підсумував він.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".
Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".УНІАН