Устименко прибув на допит у справі Шеремета - Нацполіція

Правоохоронці перевіряють надану інформацію.

Екс-співробітник СБУ, помічений біля будинку Шеремета в ніч перед його вбивством, з'явився на допит в поліцію Роман Кравець

Екс-співробітник Служби безпеки України, який може бути причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета, прибув на допит до Національної поліції України.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

"Він з'явився на допит за викликом, у відповідності з порядком, встановленим КПК", – зазначив він.

За словами Тракала, правоохоронці здійснюють необхідні слідчі дії. Триває перевірка наданої інформації.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Устименко викликано на допит і буде допитаний у справі Шеремета вже сьогодні. За його словами, Ігор Устименко, причетність до вбивства Шеремета якого виявили журналісти, звільнився з СБУ після Революції гідності.

В свою чергу, глава СБУ Василь Грицак заявив, що Ігор Устименко не виконував жодних завдань СБУ біля будинку загиблого в ніч перед вбивством. За словами глави спецслужби, Устименко був звільнений з СБУ 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. В той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.