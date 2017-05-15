Устименко не виконував завдань СБУ біля будинку Шеремета – Грицак

Устименко був звільнений з СБУ 29 квітня 2014 року, стверджує глава спецслужби.

В СБУ стверджують, що Устименко не працював в інтересах спецслужби в ніч перед вбивством Шеремета Андрій Товстиженко, DT.UA

Екс-співробітник СБУ Ігор Устименко, який може бути причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета, не виконував жодних завдань СБУ біля будинку загиблого в ніч перед вбивством. Про це на брифінгу в понеділок заявив головаВасиль Грицак.

"Він до СБУ не мав жодного відношення з 2014 року", – цитує слова Грицака "Українська правда".

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста про те, чи міг Устименко працювати під прикриттям, Грицак підкреслив, що Устименко не працював в інтересах Служби безпеки України.

За словами глави Спецслужби, Устименко був звільнений з СБУ 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

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Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Устименко викликаний на допит і буде допитаний у справі Шеремета вже сьогодні. За його словами, Ігор Устименко, причетність до вбивства Шеремета якого виявили журналісти, звільнився з СБУ після Революції гідності.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило осіб, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. В той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.