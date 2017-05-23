Уряд збереже спецпенсії для військовослужбовців – Гройсман

"Спеціальні пенсії будуть збережені для всіх військовослужбовців. Ніяких буде обмежень, навпаки, ми вважаємо, що ми маємо сторицею віддати належне нашим героям, які сьогодні захищають нашу державу", - підкреслив Гройсман. За його словами, запропонована в рамках пенсійної реформи система передбачає обмеження інших спеціальних пенсій. "Ми зробимо все для того, щоб представники" шкідливих "професій, зберегли право на достроковий вихід на пенсію", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, що проект пенсійної реформи, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році. Починаючи з 1 січня 2019 року, людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років виходячи з сукупного доходу сім'ї.