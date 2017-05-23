Уряд збереже спецпенсії для військовослужбовців – Гройсман

Кабмін розширить перелік професій, що дають право на достроковий вихід на пенсію.
"Спеціальні пенсії будуть збережені для всіх військовослужбовців. Ніяких буде обмежень, навпаки, ми вважаємо, що ми маємо сторицею віддати належне нашим героям, які сьогодні захищають нашу державу", - підкреслив Гройсман.
За його словами, запропонована в рамках пенсійної реформи система передбачає обмеження інших спеціальних пенсій.
"Ми зробимо все для того, щоб представники" шкідливих "професій, зберегли право на достроковий вихід на пенсію", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, що проект пенсійної реформи, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році. Починаючи з 1 січня 2019 року, людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.
Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років виходячи з сукупного доходу сім'ї.