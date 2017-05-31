Уряд затвердив порядок перекладу законодавства ЄС на українську мову

Порядок переведення передбачений Угодою про асоціацію України і Європейського Союзу.

Україна має намір домогтися сумісності з законодавством ЄС Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив порядок перекладу законодавствана українську мову.

"Без цього порядку ми не зможемо досягти сумісності як нинішнього, так і майбутнього законодавства України до права Європейського Союзу", - сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ході засідання.

За її словами, проект рішення був розроблений урядовою офісом з питань європейської інтеграції і Міністерством юстиції.

Віце-прем'єр додала, що цей порядок передбачений Угодою про асоціацію України і ЄС.

На початку травня Кабмін затвердив Порядок атестації держслужбовців володіння державною мовою. Процес атестації проходить в письмовій або усній формах. Атестація в усній формі включає ділову розмову за певним сценарієм і повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переклад тексту з професійних питань.