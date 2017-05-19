Уряд ініціював скасування спеціальних пенсій для держслужбовців

Скасування не торкнеться військових, поліцейських, чорнобильців, а також колишніх чиновників, які вже вийшли на пенсію.

Уряд має намір скасувати елітні пенсії для чиновників і прокурорів Андрій Товстиженко, DT.UA

Законопроект про пенсійну реформу, затверджений Кабінетом міністрів України, передбачає скасування спеціальних пенсій для державних службовців, за винятком військових і поліцейських. Реформа також негативно не позначиться на чорнобильців, заявив в інтерв'ю "112.ua" заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

"Ці пенсії отримують ті, що працювали на держслужбі, прокуратура, всі інші. Все це ліквідується... Питання військових пенсій у нас йде окремо. І вони залишаються окремим законом. Поліція, військові, це все йде по військовому закону. Чорнобильців ми також не зачіпаємо", - сказав заступник міністра.

За його словами, тим колишнім держслужбовцям, які вже отримують пенсію, платитимуть як і раніше.

"Можемо говорити, що документом (законопроекту – ред.) скасовані спеціальні пенсії. Але тим, кому вони вже призначені, у них їх ніхто не відбере. Вона буде сплачуватися у тому ж розмірі, в якому сплачується", - заявив Шамбір.

Як повідомлялося, 17 травня Кабмін затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Ради реформ.

Детальніше про зміни, які торкнутися нинішніх і майбутніх пенсіонерів, читайте в матеріалі DT.UA "П'ять фактів про пенсійну реформу Гройсмана".