"Укрзалізниця" розглядає дві версії зіткнення поїздів у Хмельницькій області

Обидві версії пов'язані з людським фактором.
"Укрзалізниця" розглядає дві можливі причини, внаслідок чого сталося зіткнення поїздів, заявив голова наглядової ради компанії Євген Кравцов.
"Зараз розглядаються дві версії. Перша - грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонний сигнал. Друга - помилкові дії чергового по станції, надала невірні інструкції машиністу локомотива", - сказав голова наглядової ради компанії Євген Кравцов.
За його словами, всі пасажири були застраховані і отримають відповідні компенсації, а "Укрзалізніця" візьме на себе витрати на лікування потерпілих.
В результате маневрування під Кам'янець-Подільському зіткнуліся пасажирський и вантажний потяги, в результате чого постраждало 6 осіб, повідомілі в ДСНС Хмельницької області.
"В результате сутички перекинулися локомотив и два вантажні вагони з щебенем, локомотив и пасажирський вагон зійшлі з рейок. У пасажирському поїзді було 541 чоловік, в результате аварії постраждало 6 осіб, з них 4 дітей (получил легкі тілесні пошкодженню, побої и подряпіні)", - йдеться в повідомленні.