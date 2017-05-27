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"Укрзалізниця" розглядає дві версії зіткнення поїздів у Хмельницькій області

27 травня в 22:12

Обидві версії пов'язані з людським фактором.

поезда столкновение
"Укрзалізниця" вивчає причини зіткнення потягів

"Укрзалізниця" розглядає дві можливі причини, внаслідок чого сталося зіткнення поїздів, заявив голова наглядової ради компанії Євген Кравцов.
 
"Зараз розглядаються дві версії. Перша - грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонний сигнал. Друга - помилкові дії чергового по станції, надала невірні інструкції машиністу локомотива", - сказав голова наглядової ради компанії Євген Кравцов.
 
За його словами, всі пасажири були застраховані і отримають відповідні компенсації, а "Укрзалізніця" візьме на себе витрати на лікування потерпілих. 

 
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В результате маневрування під Кам'янець-Подільському зіткнуліся пасажирський и вантажний потяги, в результате чого постраждало 6 осіб, повідомілі в ДСНС Хмельницької області.

"В результате сутички перекинулися локомотив и два вантажні вагони з щебенем, локомотив и пасажирський вагон зійшлі з рейок. У пасажирському поїзді було 541 чоловік, в результате аварії постраждало 6 осіб, з них 4 дітей (получил легкі тілесні пошкодженню, побої и подряпіні)", - йдеться в повідомленні. 

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги поїзд Укрзалізниця версії вантаж зіткнення машини пасажирський Локомотив Кравцов посол компанія Хмельницький
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