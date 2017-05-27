"Укрзалізниця" розглядає дві версії зіткнення поїздів у Хмельницькій області

"Укрзалізниця" розглядає дві можливі причини, внаслідок чого сталося зіткнення поїздів, заявив голова наглядової ради компанії Євген Кравцов.



"Зараз розглядаються дві версії. Перша - грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонний сигнал. Друга - помилкові дії чергового по станції, надала невірні інструкції машиністу локомотива", - сказав голова наглядової ради компанії Євген Кравцов.



За його словами, всі пасажири були застраховані і отримають відповідні компенсації, а "Укрзалізніця" візьме на себе витрати на лікування потерпілих.