"Укрзалізниця" призначила в Одесу новий рейс Інтерсіті

Квитки вже з'явилися у продажу.

"Укрзалізниця " добавит в расписании еще один рейс Интерсити по маршруту Киев-Одесса, сообщается на сайте компании.

Речь идет о скоростном Интерсити № 761/762, Он будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно и дополнительно будет останавливаться на станции Казатин. Билеты уже появились в продаже.

"Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками на станциях: Казатин (07:50-07:51), Винница (08:29-08:31), Жмеринка (09:04-09:06), Вапнярка (09:58-09:59) ", - говорится в сообщении.