Укртелеком протягом тижня заблокує Яндекс, Вконтакте та Однокласники

Робота з блокування російських інтернет-ресурсів, які потрапили під санкції, займе від декількох днів до тижня.

Укртелеком скаржиться на складність поставленого завдання, але обіцяє впоратися за тиждень Укртелеком

"Укртелеком" почав роботи по виконаннюпро заборону надання послуг доступу до російських сайтів.

"Процес досить складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів. Роботи вже розпочато", - сказав директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов агентству "Українські новини".

Шуранов повідомив, що роботи по виконанню вимог про заборону надання послуг доступу до російських сайтів будуть проводитися поетапно і за попередньою оцінкою фахівців будуть продовжуватися від декількох днів до тижня.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко істотно розширив санкції проти російських компаній. Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів "Яндекс", "Мейл.ру", а також соцмереж "Вконтакте" і "Одноклассники".