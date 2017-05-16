Укртелеком протягом тижня заблокує Яндекс, Вконтакте та Однокласники

Робота з блокування російських інтернет-ресурсів, які потрапили під санкції, займе від декількох днів до тижня.
"Процес досить складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів. Роботи вже розпочато", - сказав директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов агентству "Українські новини".
Шуранов повідомив, що роботи по виконанню вимог про заборону надання послуг доступу до російських сайтів будуть проводитися поетапно і за попередньою оцінкою фахівців будуть продовжуватися від декількох днів до тижня.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко істотно розширив санкції проти російських компаній. Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів "Яндекс", "Мейл.ру", а також соцмереж "Вконтакте" і "Одноклассники".