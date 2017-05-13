"Укразалізниця" відкрила продаж квитків на 13 літніх поїздів

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З кінця травня і до середини вересня поїзди курсуватимуть з Києва, Львова, Дніпра і Харкова до південних курортів країни: Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.

"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на літні поїзди

"Укрзалізниця " відкрила попередній продаж квитків на 13 поїздів, які прямуватимуть до південних курортів України, повідомили в пресс-службі перевізника.

"З кінця травня і до середини вересня вони курсуватимуть з Києва, Львова, Дніпра і Харкова до південних курортів країни: Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона" - йдеться у повідомленні.



Зокрема, в напрямку Бердянська курсуватимуть такі літні поїзди:

№228 Київ – Бердянськ, з 2 по 12 червня через день, з 14 червня по 31 серпня щоденно, з 2 по 16 вересня через день.

№472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 3 червня по 15 вересня через день.

№261/262 Харків – Бердянськ з 4 червня по 20 вересня через день.

№188/187 Львів – Бердянськ, з 3 червня по 12 вересня через день.

У напрямку Генічеська курсуватимуть літні поїзди:

№282 Київ – Генічеськ, з 1 по 13 червня через день, з 15 червня по 1 вересня щоденно, з 3 по 15 вересня через день.

№190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ, з 10 червня по 10 вересня через день.

№232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 11 червня по 11 вересня через день.

У напрямку Одеси пасажири можуть скористатися наступними сезонними поїздами:

№228 Одеса – Львів, з 25 травня по 17 вересня щоденно.

№270/269 Одеса – Харків, з 1 червня по 17 вересня через день.

№251/252 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса, з 28 травня по 31 серпня щоденно, з 2 по 16 вересня через день.

№271/272 Харків – Одеса, з 3 червня по 19 вересня через день.

У напрямку Херсона курсуватимуть літні поїзди:

№256/255 Львів – Херсон, з 26 травня по 17 вересня через день.

№265/266 Харків – Херсон, з 3 червня по 5 вересня через день.



Зокрема, поїзд №63/64 Дніпро – Одеса курсуватиме щоденно з 24 травня по 29 вересня замість через день, №136/135 Одеса – Чернівці – щоденно з 1 червня по 30 вересня замість через день. Поїзд №148/147 Одеса – Київ з 25 травня по 30 вересня курсуватиме щоденно, а не тричі на тиждень.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" 23 грудня 2016 року запустила швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Львів-Перемишль (Польща).