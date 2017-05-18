Українські військові залишаться служити в Афганістані

У місії НАТО "Рішуча підтримка" служать сапери з України.

Українські сапери залишаться в афганській місії НАТО

Збройні сили України мають намір продовжити участь в місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані. Формат участі українських військових в афганській місії Північноатлантичного альянсу змінюватися не буде, незважаючи на російську агресію на сході нашої країни, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Як повідомили у військовому міністерстві, на даний момент "10 військовослужбовців Збройних Сил України виконують завдання з розмінування місцевості та протидії саморобним вибуховим пристроям у складі сил швидкого реагування НАТО в провінції Герат, сприяючи поліпшенню ситуації безпеки в Афганістані і набуваючи навички вищого рівня сумісності з військовослужбовцями збройних сил держав-членів і партнерів НАТО".

Участь наших саперів в афганській місії НАТО є свідченням того, що "Україна є надійним, послідовним і передбачуваним операційним партнером Альянсу", зазначили в Міноборони.

Раніше повідомлялося про те, що НАТО збереже свою військову присутність в Афганістані. Така міра прийнята не тільки заради безпеки Афганістану, але й тому, що країни альянсу не хочуть, аби ця країна знову стала "заповідником" терористів.