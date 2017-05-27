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Українські військові візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині

27 травня в 11:26

Військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США.

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Українські військові будуть виконувати навчальні завдання у складі танкового підрозділу ЗС США
Полк "Азов"/Facebook
Зведений механізований підрозділ оперативного командування "Південь" візьме участь у багатонаціональних навчаннях в Німеччині, повідомили в прес-службі Міноборони України.

"Також наші військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США з метою підвищення сумісності військ і зміцнення партнерських відносин", - йдеться в повідомленні.

Протягом наступних трьох тижнів з українськими військовими проведуть заняття з особливостей догляду за місцевістю і будівлями, проведення розмінування в пішому порядку, на машинах.

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Раніше повідомлялося, що українські морські піхотинці взяли участь у навчаннях "Платинум Голок-2017-2" на полігоні Бабадаг в Румунії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна США Німеччина
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