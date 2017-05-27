Українські військові візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині

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Військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США.

Українські військові будуть виконувати навчальні завдання у складі танкового підрозділу ЗС США Полк "Азов"/Facebook

Зведений механізований підрозділ оперативного командування "Південь" візьме участь ув Німеччині, повідомили в прес-службі Міноборони України.

"Також наші військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США з метою підвищення сумісності військ і зміцнення партнерських відносин", - йдеться в повідомленні.

Протягом наступних трьох тижнів з українськими військовими проведуть заняття з особливостей догляду за місцевістю і будівлями, проведення розмінування в пішому порядку, на машинах.

Раніше повідомлялося, що українські морські піхотинці взяли участь у навчаннях "Платинум Голок-2017-2" на полігоні Бабадаг в Румунії.