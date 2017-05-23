Українські військові в Донбасі відсунули терористів майже на кілометр

В районі Світлодарської дуги військовослужбовцям ЗСУ вдалося зайняти нові позиції.

Бійці ЗСУ повернули під контроль Укарїни ще один кілометр землі Генеральний штаб ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України в зоні проведення АТОмайже кілометр української території, повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

"Ще один клаптик землі відбитий у ворога. В районі Світлодарської дуги українські військові просунулись вперед майже на кілометр", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст також наголосив на тому, що мужність та героїзм українських воїнів надихають. "Пишаюсь, що живу з ними в один час", - резюмував Цаплієнко.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З них двічі – з використанням ствольної артилерії.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".