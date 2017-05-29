Українські миротворці беруть участь у дев'яти міжнародних операціях з підтримання миру

Незважаючи на бойові дії в Донбасі, Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо участі в миротворчих операціях ООН.
В повідомленні відомства з нагоди Міжнародного дня миротворця ООН зазначається, що Україна є учасником миротворчих операцій ООН вже 25 років. Сьогодні українські миротворці під керівництвом ООН працюють в семи країнах та районі Аб'єй, а також у складі спільних миротворчих сил у Придністровському районі республіки Молдова.
Відзначається, що незважаючи на продовження бойових дій в Донбасі, Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо участі в миротворчих участі ООН. У 2016 році було здійснено три ротації національних контингентів (Конго, Ліберії, Косово).
Нагадаємо, у квітні Президент України Петро Порошенко обговорив з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном загибель в Донбасі спостерігача ОБСЄ і введення миротворців у зону АТО.DT.UA