Українські миротворці беруть участь у дев'яти міжнародних операціях з підтримання миру

Незважаючи на бойові дії в Донбасі, Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо участі в миротворчих операціях ООН.

У міжнародних операціях з підтримання миру беруть участь 448 українських військовослужбовців

На сьогодні 448 військовослужбовцівберуть участь в дев'яти міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

В повідомленні відомства з нагоди Міжнародного дня миротворця ООН зазначається, що Україна є учасником миротворчих операцій ООН вже 25 років. Сьогодні українські миротворці під керівництвом ООН працюють в семи країнах та районі Аб'єй, а також у складі спільних миротворчих сил у Придністровському районі республіки Молдова.

Відзначається, що незважаючи на продовження бойових дій в Донбасі, Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо участі в миротворчих участі ООН. У 2016 році було здійснено три ротації національних контингентів (Конго, Ліберії, Косово).

Нагадаємо, у квітні Президент України Петро Порошенко обговорив з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном загибель в Донбасі спостерігача ОБСЄ і введення миротворців у зону АТО.