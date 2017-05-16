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Українські десантники дали відсіч просуванню бойовиків у "сірій зоні" - штаб

16 травня в 14:21

Останнім часом терористи активізувалися, вони укріплюють власні позиції та проводять розвідку із застосуванням БПЛА. 

ВСУ АТО
Десантники ЗСУ завадили терористам захопити "сіру зону"
Прес-центр АТО/Facebook
Російсько-терористичні війська всупереч Мінським домовленостям увійшли до "сірої зони", проте їх наступ зупинили десантники Збройних сил України, повідомляє прес-служба штабу АТО. Зокрема, мова йде про позиції поблизу Пісків, що неподалік окупованого Донецька.

Наступ бойовики почали з відкриття вогню зі стрілецької зброї, потім долучились артилерія, під прикриттям якої терористи почали просування вперед. Українські десантники відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Увійшовши в "сіру зону", ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - наголосили у прес-службі АТО.

За словами командира десантників із позивним "Фанат", бойовики активізувалися після "зимової сплячки", вони активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції. Безпілотники терористів регулярно проводять розвідку позицій ЗСУ, а у нічний час пильність десантників перевіряють диверсійно-розвідувальні групи. Три дні тому окупанти гатили по позиціях десантників з мінометів, внаслідок чого троє українських військових отримали поранення.

"Ми виконуємо Мінські домовленості і першими вогонь ніколи не відкриваємо. Тільки коли є реальна загроза життю наших військовослужбовців, змушені подавляти вогонь ворога. Використовуємо лише дозволений калібр", - повідомив "Фанат".

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Нагадаємо, напередодні у штабі констатували зниження кількості обстрілів у зоні АТО - бойовики обстріляли позиції Збройних сил України сім разів.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги десантники Україна бойовики АТО ЗСУ
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